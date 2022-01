Herztod in Klinik: „Hätte nicht sterben müssen!“

Personal in Ruhe lassen, sonst gibt’s Konsequenzen

Die gewagte OP verlief gut, die Genese der Mutter bestens. Auf der Station wussten aber Mutter und eine Zimmerkollegin: Man dürfe bis auf wenige Ausnahmen zum Pflegepersonal nichts sagen, um keine „Konsequenzen“ befürchten zu müssen. Dann wollten die Ärzte noch mal eine Herz-Untersuchung oder Behandlung probieren – „die Hölle“, für K. Fünf Minuten zu früh hörte die Narkose auf, sie hatte starke Schmerzen, rief ihren Sohn mehrmals an. Am Abend erbrach sie. Um 3.16 Uhr rief die Mutter wimmernd mit letzter Kraft und in entsetzlichem Zustand noch mal an. Sofort verständigte der Sohn die Schwester, die nur antwortete, dass die Mutter eh im Spital sei. Das letzte Gespräch, denn wenige Zeit später starb Erika K.