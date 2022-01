Tirol: Verletzter Alpinist mit Zug abtransportiert

Spektakuläre Rettungsaktion am Dienstagnachmittag im Tiroler Zirl (Bezirk Innsbruck-Land): Nachdem ein Kletterer im Bereich der Karwendelbahnstrecke abgestürzt und von der Bergrettung erstversorgt worden war, hielt ein Regionalzug an und brachte den Verletzten bis nach Innsbruck. Dort wurde er von den wartenden Rettungskräften übernommen und in die Klinik eingeliefert.