Harry und Meghan verteilten Essen an Freiwillige

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben die afro-amerikanische Gemeinde in Atlanta mit einer Essensausgabe unterstützt. Anlässlich des Martin Luther King Tages, ein Feiertag zu Ehren des schwarzen Bürgerrechtlers, verteilte das Paar vor dem Martin Luther King Junior Center Mahlzeiten an Arbeiter und Freiwillige, die bei einer Veranstaltung an dem Festtag arbeiteten.