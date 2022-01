Impf-Betrug in St. Pölten zieht weite Kreise

Suche nach Komplizen

Was die exakte Vorgehensweise, den Tatzeitraum und die Zahl der Mitwisser betrifft, will man sich bei der Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht in die Karten blicken lassen. „Alleine“, so viel scheint den Ermittlern bereits gewiss, „war der Beschuldigte bei den Machenschaften ganz sicher nicht“. Politisch wollte sich noch niemand zu den Vorfällen äußern. Man wolle den Ausgang der Ermittlungen noch abwarten, heißt es dazu aus dem Regierungsviertel.