Falsche Zertifikate: Täter aus medizinischem Kreis

Nachdem am Samstag ein Betrug mit Impfbestätigungen in St. Pölten aufgeflogen war (die „Krone“ berichtete), wurde auch am Sonntag in dieser Causa ermittelt. Nach der Einvernahme des Beschuldigten sowie weiteren Erhebungen habe sich der Betrugsverdacht bestätigt, erklärte gestern Maria Lalics von der Staatsanwaltschaft St. Pölten.