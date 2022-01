„Viele Pflegekräfte flüchten aus dem Beruf“

Womit wir beim Thema Arbeitszeit wären: Viele Pflegekräfte stehen unter einem enormen Druck. Wer gerade einsteigt, scheut deshalb eine Vollanstellung. Jene, die da sind, müssen oft mit vielen Überstunden Lücken im System füllen.

Seit Jahren fordern wir schon eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden in der Woche. In Teilbereichen wurde heuer zumindest auf 37 Stunden reduziert. Auch eine Begrenzung von Einspringen bei Ausfällen muss es geben. Keiner hat etwas davon, wenn Pflegekräfte nach wenigen Jahren geradezu aus dem Beruf flüchten. Das ist derzeit bittere Realität. Viele erzählen uns, dass sie gerne bleiben möchten, es aber nicht mehr schaffen. Da nützt es wenig, wenn wir mehr Ausbildungsplätze schaffen. Wir müssen faire Arbeitsplätze schaffen, damit die Menschen in diesem Beruf bleiben.