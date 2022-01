Gefälschter Impfpass für Friseurbesuche dabei

Weil er mit seinem Mobiltelefon am Steuer erwischt wurde, wurde ein 25-jähriger Autolenker aus dem Schrems am Vormittag in Pregarten angehalten und kontrolliert. Dabei bemerkten die Polizisten Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung. Bei der klinischen Untersuchung stellte die Ärztin die Fahruntauglichkeit fest. Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.