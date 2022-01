300 km/h! Steirischer Raser gibt im Internet an

Dichter Kolonnenverkehr auf der Autobahn, 130 km/h sind hier erlaubt. Aber für einen BMW-Fahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag – wie sein Kennzeichen zeigt – scheint das nicht zu gelten. Zuerst überholt er rechts, um dann auf 300 km/h zu beschleunigen! Solche und andere Szenen zeigt der PS-Freak auf seinem Instagram-Kanal her. Er driftet in Kreisverkehren in Kapfenberg und ignoriert doppelte Sperrlinien.