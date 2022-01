Familienvater (46) starb bei Kollision auf Piste

„Ich kann es noch immer nicht fassen, dass der Reinhard tot ist“, sagt Bachmannings Bürgermeister Karl Kaser (56) am Sonntag mit tränenerstickter Stimme. Er hatte am Samstag erfahren, dass sein enger Freund und Nachbar bei einem von der Feuerwehr organisierten Skiausflug nach Wagrain auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Der 46-Jährige war kurz nach Mittag auf der Piste Nr. 17 in Richtung der Mittelstation „Flying Mozart“ unterwegs. Auf einer Seehöhe von 1560 Meter kollidierte P. mit einem Niederländer (62), der ebenfalls talwärts fuhr.