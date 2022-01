Oberösterreicher (46) stirbt bei Ski-Zusammenstoß 

Am Samstag haben sich kurz nach Mittag tragische Szenen im Skigebiet Wagrain abgespielt. Ein 46-jähriger Oberösterreicher war mit einer Reisegruppe auf der Piste in Richtung Mittelstation unterwegs. Dort krachte er mit einem 62-jährigen Niederländer zusammen, der ebenfalls mit seinen Skiern talwärts unterwegs war. Der 46-jährige Oberösterreicher wurde beim Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.