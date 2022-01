Treibstoffmangel: Internet im Libanon ausgefallen

Wegen eines Mangels an Treibstoff ist das Internet im krisengeplagten Libanon am Wochenende teilweise ausgefallen. Der staatliche Anbieter Ogero teilte am Samstagabend bei Twitter mit, es fehle an Diesel. Am Sonntag erklärte der Anbieter dann, die Dienste seien „vorübergehend ausgesetzt, bis wir wieder mit Diesel versorgt werden“. Es handle sich um „Umstände außerhalb unserer Kontrolle“.