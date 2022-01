Kriminalisten „schnitten“ Verteiler-Arm ab

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Horn hatte sich schon seinen kleinen, feinen Kreis an jungen Käufern aufgebaut. Dazu zählte auch ein 21-jähriger Angestellter aus dem Bezirk Horn, der ihm 1,5 Kilogramm Cannabiskraut abnahm. Der Rest – 4250 Gramm feinster getrockneter Hanf – ging an weitere 24 Jugendliche und junge Erwachsene. In der Zeit von 2020 bis 2021 fuhr der Drogenhändler damit 19.300 Euro Gewinn ein.