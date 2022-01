Platter hält an Kitz-Rennen und Impfpflicht fest

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hält sowohl an der Impfpflicht, als auch - trotz der dort massiv steigenden Inzidenzzahlen - an der Durchführung der Hahnenkammrennen in der kommenden Woche in Kitzbühel fest. Zudem geht er davon aus, dass eine erweiterte Maskenpflicht an bestimmten Plätzen auch in Kitzbühel kommen wird.