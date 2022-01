Tiroler Wirtschaft sieht Chancen in der Krise

Zwar sei besonders der Tourismus betroffen, Industrie und Bauwirtschaft seien aber gut durchgekommen. Dennoch verlor man in Tirol fünf Milliarden Euro an Wertschöpfung: „40 Prozent der Wertschöpfung werden von wirtschaftsbezogenen Dienstleitungen erzielt.“ Gerade der Sommertourismus habe in den vergangenen Jahren wieder Mut gemacht. „Durch unsere Bergwelt haben wir große Möglichkeiten. Das ist eine Chance, uns breiter aufzustellen. Wir müssen wegkommen von 80 Prozent Wintertourismus hin zu einer Ausgewogenheit“, erklärt Walser.