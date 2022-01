Vergessen Sie im Freien die FFP2-Maske nicht!

2G-Kontrolle auch im Handel

Neben der FFP2-Maskenpflicht im Freien steht auch der Handel im Fokus der neuen Maßnahmen. So müssen alle Handelsbetriebe (mit Ausnahme der Supermärkte, Drogerien etc.) den 2G-Nachweis der Kunden kontrollieren. Wie genau das vonstattengeht, ist noch nicht klar. Unterstützung soll es aber von der Polizei (auch in Zivil) geben, die sich Dienstagfrüh zu einem Gespräch mit Betrieben und Branchenvertretern trifft.