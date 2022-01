Fälschungssicher? Skepsis bei Eintrittsbändchen

Will: Kunden müssen ja trotzdem kontrolliert werden

Auch Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, hält wenig von der Idee. „Gerade in Einkaufsstraßen ist die Umsetzung schwierig. Außerdem stehen wir einer ,Kennzeichnung von Menschen‘ grundsätzlich skeptisch gegenüber“, sagt Will. Zudem stelle sich die Frage, ob der Mehraufwand und die Mehrkosten gerechtfertigt sind. Denn die Leute müssten ja trotzdem in jedem Shop kontrolliert werden, egal, ob mit Grünem Pass oder Bändchen.