2G: Polizei verstärkt den Kontrolldruck

Die aktuellen Zahlen des Innenministeriums zeigen jedoch, dass unsere Beamten mehr Stunden in 2G- und Maskenstichproben investieren als gedacht. In den letzten Wochen wurden laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) täglich etwa 30.000 Kontrollen durchgeführt. Gesamt belaufen sie sich seit 16. November - also seit Beginn des Lockdowns für Ungeimpfte - auf 1,6 Millionen. Geahndet wurde davon mit 12.000 Anzeigen und Organmandaten nicht einmal ein Prozent.