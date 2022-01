Mückstein: Normalstationen maßgebend für Lockdown

Masken auch noch 2025 tragen „schlau“

Der Gesundheitsminister geht jedenfalls davon aus, dass auch Weihnachten 2022 in Hinblick auf Corona noch von Vorsicht geprägt sein wird und man ältere und kranke Menschen schützen müsse. „Der Test, bevor ich zur 80-jährigen Großmutter gehe, der wird auch noch sinnvoll sein“, betonte er. Gefragt, ob er es wie die Virologin Dorothee Van Laer für realistisch hält, dass man erst im Jahr 2024 die Maske nicht mehr brauchen werde, sagte Mückstein, das könne er „nicht prognostizieren“. „Aber es wird auch 2025 noch schlau sein, in der Infektionszeit ab Oktober, November, eine Maske aufzusetzen.“ Denn man habe auch in diesem Winter erneut keine nennenswerte Influenzawelle gehabt. „Und die Masken schützen auch vor banalen grippalen Infekten - und nicht nur sehr gut gegen das Coronavirus“, so der Minister.