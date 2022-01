Großer Aufmarsch bei Corona-Demo in Innsbruck

Großteil ohne Masken

Als die Polizei via Moderator ausrichten ließ, dass Maskenpflicht herrsche, kam gleich ein gellendes Pfeifkonzert auf. Ein Redner, der übrigens als Arzt und Psychologe tituliert wurde, sprach auch den international in die Schlagzeilen geratenen Tennisstar Novak Djokovic an. Er solle doch endlich aus der „Einzelhaft“ in Australien entlassen werden. „Das ist ein Verbrechen an die Person und ein Verbrechen an die Menschheit.“