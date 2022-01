„2G-Kontrollen sind besser als Lockdown“

Bisher haben 2G-Kontrollen im Handel eher weniger stattgefunden. Damit ist nun ab kommender Woche Schluss: Die Bundesregierung verhängt eine Kontrollpflicht für den Non-Food-Handel. Wird die Umsetzung in der Praxis womöglich schwierig? Welche Alternativen gäbe es? Und wie hat sich der letzte Lockdown auf den heimischen Handel ausgewirkt? „2G-Kontrollen sind besser als ein Lockdown. Aber die Umsetzung ist schwierig“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer, Rainer Will in „Nachgefragt“ mit Moderatorin Raphaela Scharf.