GECKO-Leiterin: „Durchseuchung wird passieren“

Contact Tracing „teils nicht mehr möglich“

Wer dreifach geimpft ist, muss also, sofern er negativ getestet ist, nicht in Quarantäne - selbst wenn sich der engste Familienkreis infiziert. Dennoch werde man das Contact Tracing aufrechterhalten, um zu schauen, ob man nicht doch in gewissen Bereichen behördlich tätig werden müsse: „Wo das Contact Tracing nicht mehr funktioniert, weil Menschen nicht mehr dazu beitragen, oder es nicht mehr möglich ist, weil es so viele auf einmal sind, muss der Mensch selbst ohne Behörde aktiv sein.“