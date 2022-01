Betrunkener Koch biss Polizeibeamten in die Hand

Kurzen Prozess machte die Richterin kürzlich am Landesgericht in St. Pölten. Ein Koch war wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt, nachdem er im August während eines feucht-fröhlichen Disco-Besuches mit einer Bekannten in Streit geraten war. Vor dem Lokal versetzte der 27-Jährige der Freundin einen Stoß, woraufhin diese stürzte und sich dabei am Arm verletzte. Auch für die von den Securitys alarmierten Polizisten hagelte es Tritte und Schläge. Zu guter Letzt biss er einen der Beamten in die rechte Hand. Ein Handschutz verhinderte Schlimmeres.