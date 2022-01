Gemeinderatswahl: Zwei ÖVP-Listen in Kufstein?

Es brodelt wieder einmal in der politischen Gerüchteküche. Genauer gesagt in Kufstein! Dort hat sich bekanntlich die Stadt-ÖVP im Vorfeld der GR-Wahl gespalten. Beim letzten Urnengang war in der Festungsstadt ja noch der frühere ÖVP-General Hannes Rauch schwarzer Spitzenkandidat. Es gab einen Putsch, der in einer nicht ganz lupenreinen Sitzung endete. Nicht ganz lupenrein deswegen, weil zur Sitzung bereits verstorbene Mitglieder eingeladen wurden.