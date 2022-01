Diplomatisches Karussell

Joe Biden telefoniert mit Kreml-Chef Wladimir Putin, es folgt ein Telefonat des amerikanischen Präsidenten mit Wolodymyr Selenskyj, dem Staatschef der Ukraine. Abstimmungen mit den Europäern. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock reist zu ihrem US-Kollegen Antony Blinken nach Washington. Gleichzeitig besucht der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, die Front zwischen Truppen der Regierung in Kiew und prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Am nächsten Tag ist er zu Gesprächen in Kiew. Zur selben Zeit treffen einander hochrangige diplomatische Vertreter aus Frankreich und Deutschland mit ihren russischen Kollegen in Moskau.