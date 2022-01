Die Ukraine in Putins Visier

Ukraine ein Staat mit komplizierter Geschichte

Die Ukraine hat eine schwierige Geschichte, die über die Jahrhunderte vom Ringen zwischen der katholischen Kirche Roms, vertreten durch den polnisch-litauischen Doppelstaat, und dem orthodoxen Patriarchat Moskaus geprägt ist. Das Resultat sind drei Glaubensrichtungen: die mit Rom unierte Kirche orthodoxen Ritus, das Patriarchat in Kiew und das Patriarchat in Moskau. Das spiegelt sich auch in den Sprachen wider: Kiew zweisprachig in der Mitte, aber je mehr nach Westen die ukrainische Sprache und je mehr nach Osten die russische Sprache.