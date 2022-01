Keine Liebeserklärung des Titelverteidigers

Die Naturbahnrodler starten am Wochenende in Umhausen in die neue Weltcup-Saison. Der Steirer Michael Scheikl wird als Titelverteidiger von allen gejagt. Von der Auftaktstrecke in Tirol ist der Kindberger kein großer Fan, seine Ansprüche vor dem ersten Rennen halten sich daher in Grenzen.