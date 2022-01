„Manche sagen: ,Schauen‘s, ich hab ein Pflaster!‘“

„Es hat mich schwer persönlich getroffen, dass es dazu gekommen ist“, so Drapalik, und sich an einer Impfung vorbeizuschwindeln, die die Pandemie beenden könne, sei für Drapalik „persönlich sehr schwer nachvollziehbar“. Die Kreativität dabei sei schier unendlich: „Manche sagen bei der Kontrolle einfach: ‚Schauen’s, i hob eh do a Pflaster!‘ Es haben manche versucht, sich über eine nicht in Betrieb befindliche Impfbox durchzuschleusen, sich zehn Minuten in den Warteraum gesetzt und dann war es erledigt.“ Oder man hätte die E-Cards von Verwandten mitgenommen, die gleich „mitverarbeitet“ worden seien.