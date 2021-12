Wien: Organisierter Impfbetrug im Austria Center

Mehrere Verdächtige in Betrug involviert

In die Betrügereien waren Leute bei diversen Stationen involviert, bestätigte der Samariterbund. In „einigen Kabinen“ seien zwar die Impfpässe gestempelt, aber keine Impfungen verabreicht worden. Zuvor sei es unter einem Administrator zu ungewöhnlich vielen Abfertigungen gekommen, wodurch der Schwindel schließlich aufflog - Kollegen waren misstrauisch geworden.