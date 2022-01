Austria Center: Und täglich grüßt der Impfbetrüger

„Pro Tag werden derzeit rund 1-2 Kunden aufgegriffen, die versuchen das engmaschige System zu umgehen“, bestätigt Stefanie Kurzweil, Sprecherin vom Arbeiter-Samariterbund gegenüber der „Krone“. Bisher fanden die Kontrollen am Anfang und Ende der Impfstraße statt. Jetzt wird auch in der Mitte und an neuralgischen Punkten wie etwa bei der Kontrolle der Dokumente oder direkt vor der Impfkabine verstärkt überprüft. Zusätzlich gibt es auch eine verstärkte Kontrolle der eigenen Mitarbeiter-Ausgänge mit Kontrolle des Dienstausweises. Außerdem werden auch fälschungssichere Stempel eingesetzt.