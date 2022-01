„Schilling-Reserven sind verdrängt und vergessen“

Erster Halt: Linz; tags darauf ein Stopp in Steyr, gefolgt von Wels, Gmunden, Ried und Braunau - an sechs Tagen im Juni war der Euro-Bus im Jahr 2019 noch einmal zu Gast in Oberösterreich, um direkt vor Ort das Eintauschen von Schilling in Euro zu ermöglichen. Ein Angebot, das gut genutzt wurde.