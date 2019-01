20 Jahre Euro: Vertrauen in Währung ist gestiegen

Am 1. Jänner 1999 ist der Euro als Buchgeld eingeführt worden. In der Finanzkrise erlebte die Gemeinschaftswährung einen Vertrauenseinbruch. „Zwar ist das Vor-Krisen-Niveau noch nicht erreicht, gegenüber dem Tiefstwert von Herbst 2012 hat sich das Euro-Vertrauen jedoch um 19 Prozentpunkte gesteigert“, erklärte ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt. „Nach einer Phase der Stagnation ist das Euro-Vertrauen in den vergangenen zwei Jahren um neun Prozentpunkte gestiegen, während die Zahl jener, die dem Euro nicht vertrauen, um 14 Prozentpunkte gesunken ist“, so Schmidt.