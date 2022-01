Kofferraum voller Groschen-Münzen umgetauscht

Mehr als 59 Millionen Schilling wurden beim Euro-Bus in Oberösterreich zwischen 2002 und 2019 in Euro gewechselt. In dieser Zeit blieb nicht nur der Mann aus Weyer, der beim Bauen einer Vogelscheuche 500 Schilling fand, in Erinnerung. 2011 fand eine Steyrerin jene 80.000 Schilling, die sie und ihr Mann zur Hochzeit geschenkt bekommen und lange vermisst hatten. Das Geld-Kuvert war in der Garage zwischen Autoreifen eingeklemmt und dementsprechend schmutzig gewesen.