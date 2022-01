Mit viel Kunst und Kultur ins Jubiläumsjahr

Viele Highlights

Anlässlich des Jubiläumsjahres zeigt etwa das Landestheater mit dem Bürgertheater-Projekt ab April die Uraufführung „1922–2022 Frauenleben in Niederösterreich“. Weitere Highlights im Kultur-Reigen: die Kunsthalle Krems mit der erstmaligen Ausstellung von Helen Frankenthaler, das Museum NÖ präsentiert „Wider die Macht“, die Schallaburg zeigt „Reiternomaden in Europa“. Musikalisch warten ab Ende April das Donaufestival mit „Stealing the Stolen“ und ab 13. August das Grafenegg Festival sowie zuvor ab 15. Juli „Glatt & Verkehrt“ in Krems auf Besucher.