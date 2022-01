Pandemie sorgt für geändertes Ernährungsverhalten

Weniger Fleisch und Zucker

Laut der Umfrage unter 501 Personen haben sich die Ernährungsgewohnheiten durch die Pandemie geändert. Sechs von zehn Befragten gaben an, weniger Fleisch sowie Zucker zu essen und auch bewusster zu genießen. Durch Corona gewannen auch „Zeit in der Natur“ und ausreichend Schlaf an Bedeutung.