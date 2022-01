Haben Sie gute Vorsätze fürs neue Jahr?

Hunderte Millionen Menschen in Europa haben das Jahr 2022 begrüßt - in der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Trotz rekordverdächtiger Corona-Infektionszahlen hat die Welt auch am 31. Dezember 2021 kräftig ins neue Jahr gefeiert. Nun im neuen Jahr angekommen, stellt sich wie immer die Frage: „Was will ich besser oder anders machen?“. Jeder hat jetzt wieder 365 neue Tage um sich zu der Person zu verändern, die man gern sein möchte. Haben Sie schon gute Vorsätze für das Jahr 2022 gefasst? Teilen Sie Ihre Gedanken mit anderen Lesern in den Kommentaren, vielleicht findet sich ja ein Trainingspartner für die sportlichen unter Ihnen!