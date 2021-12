Nach Georgien abgeschobene Tina wieder in Wien

Das Schicksal der Schülerin Tina hatte Anfang des Jahres wochenlang für heftige politische und gesellschaftliche Diskussionen in Österreich gesorgt. Ende Jänner wurden sie und ihre Schwester nach Georgien abgeschoben. Nun gibt es eine überraschende Wende: Die nunmehr 13-Jährige ist wieder zurück in Wien. Sie erhielt ein Schülervisum. Ihre sechsjährige Schwester sowie ihre Mutter sind hingegen weiterhin in Georgien.