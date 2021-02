Botschafterin: „Georgien hat gutes Schulsystem“

Dennoch haben Sie sich auf Facebook zu Wort gemeldet.

Das musste ich! Durch die falsche Darstellung der örtlichen Schule in einigen Medien wurde in Österreich ein völlig falscher Eindruck meiner Heimat vermittelt. Georgien hat eine sehr lange Bildungstradition – und landesweit hochwertige Schulen. Was im Übrigen auch Bertha von Suttner zu verdanken ist, die damals acht Jahre als Sprachlehrerin und Übersetzerin in Georgien lebte. Womit ich aber nicht behaupten will, dass Tina nun auf demselbem Niveau unterrichtet wird wie hier.