Ganzes Land im Spendenfieber für Menschen in Not

7000 Euro spendete Tierschutzlandesrat Gottfried Waldhäusl an den Verein „Futterbox“ in St. Pölten. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Miteinander von Tier und Mensch in schwierigen Lebenslagen etwas unbeschwerter zu gestalten. „Zahlreiche Niederösterreicher leben an der Armutsgrenze, andere haben ihren Job verloren oder blicken krankheitshalber in eine ungewisse Zukunft. Für viele sind ihre Tiere womöglich dann noch ihre einzigen Partner, die eine Stütze in schwierigen Zeiten darstellen“, erklärt Waldhäusl die Situation. Um dann noch Futter für die Vierbeiner zu kaufen oder teure Tierarztrechnungen zu bezahlen, setzt sich der Verein schon lange ein. Der FPÖ-Landesrat dankte bei der Übergabe Roland Brandtner und auch Kundin Eva Edelmann, die damit auch Verantwortung für ihren vierbeinigen Liebling „Benny“ wahrnehme.