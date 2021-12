Anwaltspost für Winzer wegen Streit um „Sparkling“

Einvernehmliche Lösungen gesucht

Das bestätigt man auch bei Schlumberger. Stehe die Ergänzung „Wine“ dabei, sei alles in Ordnung. Nur das alleinstehende Wort „Sparkling“ sei geschützt, und zwar schon seit 1983. Zudem wird betont, dass man mit allen Winzern um eine einvernehmliche Lösung bemüht sei. „Wir sind in guten Gesprächen. Wir wollen niemanden wehtun“, sagt ein Sprecher des Wiener Unternehmens. Schlumberger verfüge über viele Markenrechte, es sei daher üblich, in regelmäßigen Abständen Überprüfungen vorzunehmen. Teilweise habe man mit den Betrieben auch telefoniert, auf die Sachlage hingewiesen.