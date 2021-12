Silvester-Schwenk „unbestreitbar kurzfristig“

Fast zwei Jahre Pandemie - und erneut kein Klartext bei den Regeln zu den Silvesterfeierlichkeiten, sondern wieder ein Zickzackkurs: Das kreiden derzeit vor allem Tourismus und Gastronomie den Verantwortlichen an. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verteidigte am Donnerstagabend das Vorgehen der Regierung als richtig und zeigte wenig Verständnis für die Empörung über den Schwenk von gelockerten Feiertagsregeln hin zu wieder verschärften Lockerungen. Nur so viel: Es sei „wohl unbestreitbar“, dass alles „sehr kurzfristig“ gewesen sei.