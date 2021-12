Seilbahnen-Chef: Hotels werden zu „Gefängnissen“

Hörl: Maßnahme „lebensfremd und degradiert unsere Häuser“

Denn die Beschränkungen über die Feiertage gelten auch in Gaststätten: „Man verdrängt die Menschen aus Orten, an denen der 2G-Status kontrolliert wird, in das absolut unkontrollierbare private Umfeld“. In einem Hotel oder der gehobenen Gastronomie die Sperrstunde auf 22 Uhr vorzuverlegen, sei „lebensfremd und degradiert unsere Häuser zu Gefängnissen“ - die Gäste müssten ab 22 Uhr wohl am Zimmer weiterfeiern.