Sperrstunde, Einreise: „So geht es nicht weiter“

Am Freitag beschlossen, am Montag eingeführt wurde die 2G-plus-Regel für alle, die noch nicht drei Stiche haben. In den Hotels herrscht Aufregung. „Der Frust in der Branche ist riesengroß", macht Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer und Unternehmerin, ihrem Ärger Luft. Kollegen berichten von Urlaubern, die nach Südtirol oder in die Schweiz umbuchen. Dort gelten auch Regeln, aber es ist nicht so unübersichtlich wie bei uns. Kraus-Winkler: „Viele Betriebe haben bereits Probleme mit der Liquidität, weil ihnen Einnahmen fehlen.“