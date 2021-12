Ärztekammer fordert Eingabe-Stopp in EMS

Die Datenschützer von epicenter.works hatten in der Vorwoche auf eine „massive Sicherheitslücke“ im EMS hingewiesen, in das unter anderem Positivergebnisse nach Corona-Testungen eingetragen werden. Über die Lücke sei es Unbefugten möglich, allen Menschen in Österreich beliebige anzeigepflichtige Krankheiten im EMS einzutragen und im begrenzten Umfang abzufragen, ob jemand in Österreich diese Krankheit bereits hat.