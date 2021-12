Landesrat vermisst Fortschritte bei Pflegereform

Auf Bundesebene habe es hingegen außer medialen Ankündigungen keine Fortschritte gegeben. Ganz im Gegenteil: Die für den Herbst angekündigte Pflegereform sei defacto gescheitert. In den diversen Meetings - an denen auch der zuständige Bundesminister Wolfgang Mückstein (Grüne) teilgenommen habe - sei außer Versprechen bisher nichts passiert. Behandelt worden sei nur die Weichenstellung für Community Nurses in Gemeinden, der Umstieg von Arbeitslosen in den Pflegeberuf und diverse Ausbildungsalternativen. „Die Frage der Finanzierung aber auch wie man den Pflegeberuf attraktiver gestalten kann, ist der Bundesregierung aber völlig unklar“, kritisiert Schneemann.