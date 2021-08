Die Wiener Angst vor dem burgenländischen Modell

Es stimmt die 49-Jährige grundsätzlich positiv, „dass das Thema Pflege an und für sich wieder an Fahrt aufnimmt, nachdem es wegen der Corona-Pandemie gänzlich untergegangen ist“. Auch ein Bonus klinge zunächst nicht schlecht, meint Sengeis gegenüber krone.at. Allerdings wäre wirkliche Wertschätzung in ihren Augen, wenn man Angehörigen „endlich einmal zuhören würde, was sie tatsächlich benötigen“. Die Wienerin befürchtet, dass die angekündigte Reform ein „Reförmchen mit vielen Flicken“ wird. Sie glaubt auch nicht so recht an die türkise Versprechung und erinnert in diesem Zusammenhang an das gemeinsam mit dem vormaligen blauen Koalitionspartner zustande gebrachte Sozialhilfe-Grundgesetz inklusive Mindestsicherung neu, die in Teilen vom Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben wurde und in vielen Bereichen zu Kürzungen für die auf Hilfe angewiesenen Menschen geführt hat.