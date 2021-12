Corona-Skeptiker „wollen nicht Wahrheit wissen“

Mit überzeugten Corona-Leugnern will der deutsche Philosoph und Schriftsteller Richard David Precht nicht mehr groß diskutieren: „Die psychische Grundstruktur dieser Menschen besteht nicht darin, die Wahrheit herauszufinden, sondern recht zu haben“, so Precht in der ZDF-Sendung „Volle Kanne“. „Und wenn es mir darum geht, partout recht haben zu wollen, nicht versuchen, herauszubekommen, was wirklich objektiv ist, macht das Gespräch keinen Sinn.“ Betroffene hätten „ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl, wenn sie dann nicht mehr recht hätten. So ist nicht recht zu haben von Anfang an ausgeschlossen, deswegen gibt es keine Diskussion, die einen Fortschritt haben kann.“