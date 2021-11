FPÖ sucht Nähe zu extrem rechtem Corona-Leugner

Am Donnerstag fordern ÖVP und FPÖ im Landtag per Antrag ein „Bekenntnis zur gemeinsamen Pandemiebekämpfung“ aller Parteien. Gleichzeitig schießt die FPÖ aus allen Rohen gegen die zuletzt beschlossenen Maßnahmen. Und laufend streift sie an einem rechtsextremen Corona-Leugner an, der jetzt in Oberösterreich per Broschüre vor „unbegründeter Corona-Panik“ warnt.