„Verschwörungstheoretiker zunehmend radikaler“

Mehrere Festnahmen bei Großdemo in Wiener City

Nicht weniger als 27 Demonstrationen waren am Samstag in Wien angekündigt, ein Großteil davon richtete sich gegen die Corona-Maßnahmen. Etwa 40.000 Maßnahmen-Gegner zogen laut Polizei ab 13 Uhr über den Ring, an einer Gegendemonstration nahmen etwa 1500 Aktivisten teil. Im Zuge des Großeinsatzes musste von der Exekutive Pfefferspray eingesetzt werden. Es kam zu mehreren Festnahmen. Kurz nach 16 Uhr löste sich die Großdemo langsam auf.