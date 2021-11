Xavier Naidoo: Impfung führt zur Zombie-Apokalypse

Mit seinen kruden Verschwörungstheorien sorgt Xavier Naidoo seit einiger Zeit für mehr Schlagzeilen als mit seiner Musik. Jetzt macht eine neue Sprachnachricht des Sängers auf Telegram die Runde. In dieser spricht er davon, dass ihn die aktuelle Corona-Situation an einen Zombie-Film erinnere. Menschen würde „etwas injiziert, das sie in etwas verwandelt, das ähnlich daherkommt wie in diesen Filmen“, ist Naidoo überzeugt.