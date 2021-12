Amulett gegen 5G-Funk entpuppt sich als radioaktiv

5G-Skeptiker sind europaweit große Zielgruppe

Die Verkäufer hatten eine bestimmte Zielgruppe im Visier: 5G-Skeptiker gibt es in Europa in großer Zahl. In den letzten Jahren gab es eine emotionale Debatte über den Mobilfunkstandard, die vereinzelt in Drohungen und Sachbeschädigung mündete. Von manchen Verschwörungstheoretikern wurde 5G gar für die Verbreitung des Coronavirus verantwortlich gemacht.